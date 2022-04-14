Erken tatil sezonunu açan Defne Samyeli güzel vücudu ve yılan desenli mayosuyla 20'liklere taş çıkarttı

İki çocuk annesi olan 49 yaşındaki Defne Samyeli bir kez daha adından söz ettirdi. Barbados'ta tatil yapan güzel oyuncu, sosyal medyadan takipçilerine fotoğraf paylaşmayı unutmadı. 49 yaşındaki Samyeli verdiği poz ile 20'liklere taş çıkartıyor. Giydiği yılan desenli mayo, güzel ve fit vücudu konuşulan oyuncu paylaştığı fotoğrafa sadece güneş emojisi koyarken söz konusu fotoğraf binlerce beğeni aldı.