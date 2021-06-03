Erkin Koray emeğini çalanlara isyan etti! Şarkılarını izinsiz kullananları mahkemeye verecek!

Eserlerini izinsiz kullananlara sitem eden Erkin Koray, bundan sonra bu gibi durum yaşanırsa mahkemeye vereceğini belirtti.

Ünlü sanatçı Koray yaptığı açıklamada,“YouTube veya benzeri ortamlarda müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek" diyerek emeğini izinsiz kullananları uyardı.

Koray, "Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim." açıklamasında bulundu.