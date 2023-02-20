Erlend Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlend Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlend Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlend Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlend Larsen 9 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erlend Hellevik Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlend Larsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Erlend Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erlend Larsen'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erlend Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlend Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlend Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlend Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Øygarden FK

16 Şubat 2021 yılında Asane Fotball

11 Ağustos 2022 yılında IL Hødd

Erlend Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlend Larsen şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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