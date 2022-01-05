Erman Toroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Erman Toroğlu'nun biyografisi

Türkiye Erman Toroğlu uzun yıllardır televizyon ekranlarından tanıyor. Toroğlu birçok spor programında yorumcu olarak görev yaptı. Vatandaşlar ünlü yorumcunun geçmişiyle ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, Erman Toroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Erman Toroğlu'nun biyografisi ve detaylar...

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

74 yaşındaki Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Bugüne kadar icra ettiği meslekler içerisinde futbolculuk, hakemlik, futbol yorumculuğu, televizyonculuk ve Spor yazarlığı bulunuyor.

Liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Toroğlu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde almıştır.

Futbol hayatına lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan Toroğlu, profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etmiştir.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra ise hakemliğe başlamıştır, 1989 yılında FIFA kokartı almıştır. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetmiştir.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girmiş ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday olmuştur.

Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yapmıştır. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yapmıştır. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011 yılında ayrılmıştır. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlenmiştir.