Silis ne demek, TDK'ya göre Silis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Medipol Başakşehir 2 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUSüper Loto sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar | 19.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Erman Toroğlu'ndan flaş 'Fatih Terim' yorumu: Seni de gönderirler!Stefan Kuntz, İstanbul'da!Glokom ne demek, TDK'ya göre Glokom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?19 Eylül 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdıBaron ne demek, TDK'ya göre Baron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İçimizden Biri 2. bölüm full, tek parça izle | SHOW TV İçimizden Biri 2. bölüm canlı izle
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Erman Toroğlu'ndan flaş 'Fatih Terim' yorumu: Seni de gönderirler!

Erman Toroğlu'ndan flaş 'Fatih Terim' yorumu: Seni de gönderirler!

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'ndan flaş 'Fatih Terim' yorumu: Seni de gönderirler!

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bugün oynanan maçta, Galatasaray rakibine sahasında 0-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 9'a yükseltti. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu maç sonrası canlı yayında Fatih Terim ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Erman Toroğlu; sözleriyle dikkat çekti. 

İşte Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkındaki değerlendirmesi:

"Fatih Terim istifa sesleri var. O kolay iş değil. Bazı şeyleri inatla yaparsan, bazı beyanatları verip eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan Fatih Terim seni de gönderirler. Sultan Süleyman en büyüktü, gitti.. Sen seyirci bağırmasın diyorsun. Bundan evvel Fatih Terim'in seyirciyi bağırtma üzerine etkisi var mıydı? Fatih Terim odaya giderken ona laf attılar sinirlendi tam bir şey derken görüntü kesildi... Ben maç sırasında takımı gol yiyen Fatih Terim'in suratını neden gösteremiyorum. Sen bana naklen yayın veriyorsun... Bazı arkadaşlar Fatih terim gibi antrenörler çekmeyin diyorlar, onlar da çekmiyor diyorlar..."

{TITLE_STRIP}Galatasaray 0-1 Alanyaspor

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT