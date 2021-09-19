Erman Toroğlu'ndan flaş 'Fatih Terim' yorumu: Seni de gönderirler!

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bugün oynanan maçta, Galatasaray rakibine sahasında 0-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 9'a yükseltti. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu maç sonrası canlı yayında Fatih Terim ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Erman Toroğlu; sözleriyle dikkat çekti.

İşte Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkındaki değerlendirmesi:

"Fatih Terim istifa sesleri var. O kolay iş değil. Bazı şeyleri inatla yaparsan, bazı beyanatları verip eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan Fatih Terim seni de gönderirler. Sultan Süleyman en büyüktü, gitti.. Sen seyirci bağırmasın diyorsun. Bundan evvel Fatih Terim'in seyirciyi bağırtma üzerine etkisi var mıydı? Fatih Terim odaya giderken ona laf attılar sinirlendi tam bir şey derken görüntü kesildi... Ben maç sırasında takımı gol yiyen Fatih Terim'in suratını neden gösteremiyorum. Sen bana naklen yayın veriyorsun... Bazı arkadaşlar Fatih terim gibi antrenörler çekmeyin diyorlar, onlar da çekmiyor diyorlar..."

Galatasaray 0-1 Alanyaspor