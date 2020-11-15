Ermeniler Dağlık Karabağ'dan ayrılırken ölülerini de mezarlarından çıkarıp yanlarına almış!

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı almasının ardından, Ermeni halkı bölgeyi terk etmeye başladı. Gelen görüntülerde, Ermenilerin giderken ölülerini de mezardan çıkarıp götürdükleri görüldü.

Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermeniler yakınlarının bedenlerini mezarlarından çıkarıyor. Ermenilerin ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını yanlarında götürdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

EVLERİ YAKIP KÜL ETMİŞLERDİ

Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı ve taşıyabildikleri bütün eşyaları götürdükleri görüntülenmişti.