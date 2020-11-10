Ermenistan, Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgi aldı. Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazanılan zaferi, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bir bir anlattı. İmzalanan anlaşma sonrasında, Azerbaycan halkı sokaklara döküldü ve zaferi coşkuyla kutluyorlar. Ermenistan'da ise Azerbaycan'ın zaferini duyuran Başbakan Paşinyan'a büyük bir tepki ve öfke hali mevcut. İşgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan'da halk sokağa indi.

Büyük tepki toplayan ve kaçmak zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tepkiler oldukça şiddetlenmiş durumda. Ermenistan halkı Paşinyan'ı bulmak için Meclis binası ve Başbakanlık ofisini bastı ancak Paşinyan'ı bulamadı. Bunun üzerine Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, halk tarafından yakalandı ve linç edildi.

Öldüresiye dövülen Mirzoyan'ın son hali böyle görüntülendi:

ARARAT MİRZOYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ÖLDÜ MÜ?

23 Kasım 1979 doğumlu Mirzoyan, Erivan doğumludur. Ararat Mirzoyan bir Ermeni siyasetçi ve Ermenistan Ulusal Meclisi'nin şu anki Başkanıdır. 10 Kasım 2020 sabahı protestocular parlamento binasını ele geçirdiler ve bir arabadan Mirzoyan'ı çektiler ve Azerbaycan ile Dağlık Karabağ Savaşı'nı bitirmek için birkaç saat önce bir barış anlaşması ilan eden Başbakan Nikol Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istediler. Mirzoyan bir çete tarafından dövüldü ve daha sonra hastaneye kaldırıldı, burada ameliyat oldu ve iyi durumda olduğu söylendi.