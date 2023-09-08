Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saat 13.35’den 13.45'e kadar Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.
AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTILAR
Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.
Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.