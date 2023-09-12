Ermenistan, Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, grubumuzdaki puan durumu ne?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda önceki Türkiye'nin sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Ermenistan Hırvatistan maçının önemi daha da artmıştı,.Hırvatistan deplasmanda hata yapmayarak rakibini 1-0 yenerek grupta averajla liderliğe yükseldi. İşte grup da ki puan durumu.

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Ermenistan, Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, grubumuzdaki puan durumu ne?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye'nin sahasında puan kaybetmesinin ardında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Hırvatistan deplasmanda Ermenistan'ı Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup ederek hata yapmayarak galip gelmeyi başardı.

1 maç eksiği bulunan Hırvatistan puanını 10 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Milli takım 10 puan ile 2. sırada yer aldı. Ermenistan 7 puanda kaldı.

İŞTE PUAN DURUMU

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)

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