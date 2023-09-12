Ermenistan, Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, grubumuzdaki puan durumu ne?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye'nin sahasında puan kaybetmesinin ardında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Hırvatistan deplasmanda Ermenistan'ı Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup ederek hata yapmayarak galip gelmeyi başardı.
1 maç eksiği bulunan Hırvatistan puanını 10 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Milli takım 10 puan ile 2. sırada yer aldı. Ermenistan 7 puanda kaldı.
İŞTE PUAN DURUMU
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)