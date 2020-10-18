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Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzileri ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, Ermenistan zel güçlerinin, Azerbaycan ordusunun karşısında siperlerden geri çekildiği ve akabinde mevzilerinin ele geçirildiği açıklandı.

Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzileri ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaşan Ermenistan özel güçlerinin, Azerbaycan ordusunun karşısında siperlerden geri çekildiği açıklandı.

Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerinin de ele geçirildiği belirtilirken, yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı ifade eedildi. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı. Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.

Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzileri ele geçirildiErmenistan özel kuvvetlerinin mevzileri ele geçirildiErmenistan özel kuvvetlerinin mevzileri ele geçirildi

Berna Akkaya
Editör


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