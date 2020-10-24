Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal: Bu defada Tarkan'ı öldürdüler

Geçen gün öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vererek bir skandala imza atmıştı. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut İynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Olayla ilgili olarak her gün onlarca haber yapılırken, bu haberlerden bazıları yanlış bilgiler içeriyor. Son olarak, Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı bir haber yayınlamış ve haberin içinde ünlü popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in cephede öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu skandal ile gündeme gelen radyo yeni bir olaya daha damga vurdu.

SIRA MEGASTAR TARKAN'A GELDİ

Öldürülen Azerbaycan askerleriyle ilgili yanlış bilgi paylaşmaya devam eden radyo bu kez de megastar Tarkan, oyuncu Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandı. Sitede Tarkan'ın askerlik fotoğrafı, "Bakü askerlerinin yüzde 99'unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır" haberinde kullanıldı.

KAMU RADYOSUNDAN AÇIKLAMA

Radyo tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "21 Ekim'de yayımlanan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz" ifadesi kullanıldı

FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI

Kamu radyosunun yaptığı açıklamanın ardından aralarında Türk ünlü isimlerine ait askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.