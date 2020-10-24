Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal: Bu defada Tarkan'ı öldürdülerİSKİ su kesintisi 24 Ekim 2020 CumartesiGrip aşısı kimlere yapılacak, kriterler ne ? Bakan Koca, Osman Müftüoğlu'na konuştuDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin kimdir?Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt kimdir?Van Tuşba'da 22 kaçak göçmen yakalandıKırmızı Oda dizisine tepki yağdı!Muhasebat Genel Müdürü Yunus Elitaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Risk Analizi Genel Müdürü Soner Korkmaz kimdir? Nereli?Ahmet Kural'ın yeni stili hayrete düşürdü!
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Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal: Bu defada Tarkan'ı öldürdüler

Geçtiğimiz gün öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına kullanarak bir skandala imza atmıştı. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan'ı Azerbaycan askeri olarak paylaştı.

Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal: Bu defada Tarkan'ı öldürdüler

Geçen gün öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vererek bir skandala imza atmıştı. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut İynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Olayla ilgili olarak her gün onlarca haber yapılırken, bu haberlerden bazıları yanlış bilgiler içeriyor. Son olarak, Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı bir haber yayınlamış ve haberin içinde ünlü popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in cephede öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu skandal ile gündeme gelen radyo yeni bir olaya daha damga vurdu.

SIRA MEGASTAR TARKAN'A GELDİ

Öldürülen Azerbaycan askerleriyle ilgili yanlış bilgi paylaşmaya devam eden radyo bu kez de megastar Tarkan, oyuncu Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandı. Sitede Tarkan'ın askerlik fotoğrafı,  "Bakü askerlerinin yüzde 99'unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır" haberinde kullanıldı.

Ermenistan Radyosu'ndan yeni skandal: Bu defada Tarkan'ı öldürdüler

KAMU RADYOSUNDAN AÇIKLAMA 

Radyo tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "21 Ekim'de yayımlanan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz" ifadesi kullanıldı

FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI

Kamu radyosunun yaptığı açıklamanın ardından aralarında Türk ünlü isimlerine ait  askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.



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