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Ermenistan yine bozguna uğradı! Azerbaycan'da 23 köy daha işgalden kurtarıldı

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan, 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Ermenistan yine bozguna uğradı! Azerbaycan'da 23 köy daha işgalden kurtarıldı

Ermenistan yine bozguna uğradı. Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV MÜJDEYİ VERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Ermenistan yine bozguna uğradı! Azerbaycan'da 23 köy daha işgalden kurtarıldı

93 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.
Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Ermenistan yine bozguna uğradı! Azerbaycan'da 23 köy daha işgalden kurtarıldı

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