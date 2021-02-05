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Ermenistan ve Azerbaycan beşik gibi sallandı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ermenistan Ararat'ta 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 4.9 büyüklüğündeki depremin Azerbaycan'da 5.2 km derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan beşik gibi sallandı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:36'da Ermenistan Ararat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 2.10 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

ARARAT'TAKİ 4.7'LİK DEPREM SONRASI KOTAYK DA SALLANDI

Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Ermenistan Kotayk olan depremi de duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:48 sıralarında Kotayk'ta 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 6.65 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Ermenistan'da 4.7 şiddetinde deprem

Ermenistan'da 4.7 şiddetinde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, saat 18.36 sıralarında  Azerbaycan'da meydana geldi.

4.9 büyüklüğündeki depremin 5.2 derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 

Ermenistan'da 4.7 şiddetinde deprem

Ermenistan'da 4.7 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü
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