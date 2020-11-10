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  3. Ermenistan'da hükümet binası basıldı! Silah sesleri duyuldu!

Ermenistan'da hükümet binası basıldı! Silah sesleri duyuldu!

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı.

Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerini ima eden açıklamasının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın damadı olan ve Vatikan Başkonsolosluğu’ndan geri çağırılan Mikayel Minasyan, Paşinyan’ı, Ermeni halkına ihanet ettiği yönünde suçlayarak Ermenistan’ın, Paşinyan yüzünden savaşı kaybettiğini ifade etti. Minasyan’ın bu açıklamalarının ardından yüzlerce kişi özel araçlarıyla Erivan’daki hükümet binası önüne geldi.

Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan’da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor.

Ermenistan'da hükümet binasını basıldı! Silah sesleri duyuldu!

Özellikle Paşinyan’a muhalif siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri halkı Hükümet Binası önünde toplanmaya davet ederken Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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