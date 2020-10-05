Ermenistan'dan Gence'ye yeni saldırı: Yerleşim birimlerini hedef alıyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki yerleşim birimlerini bombalamayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Ayrıca Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendi.

Ermenistan ordusu, bu sabah Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirmiş, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar düzenlemişti.