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  3. Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali!

Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından alınan bilgilere göre Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve sivillere ateş açan Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı belirtilerek ateşkesi üçüncü kez ihlal ettiği söylendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

AZERBAYCAN ATEŞKESE UYDU

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.

Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali!

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de (ABD Doğu saatine göre 24:00) başlayacağı belirtildi.

Ermenistan'dan üçüncü kez ateşkes ihlali!

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

Okan Gül
Video Editörü


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