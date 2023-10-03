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Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı'ndan küstah paylaşım! Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösterdi
Karabağ'da Azerbaycan'dan ağır bir yenilgi alan Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösteren paylaşımda bulunmasına tepkiler çığ gibi.
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