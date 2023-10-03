Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı'ndan küstah paylaşım! Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösterdi

Karabağ'da Azerbaycan'dan ağır bir yenilgi alan Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösteren paylaşımda bulunmasına tepkiler çığ gibi.

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Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı'ndan küstah paylaşım! Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösterdi 1

Ermenistan'ın hukuksuz eylemlerine sık sık arka çıkan Fransa yine bir skandala imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyadan Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. Colonna'nın paylaşımı büyük tepki çekti.

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Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı'ndan küstah paylaşım! Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösterdi
Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı'ndan küstah paylaşım! Ağrı dağını Ermenistan toprağı gösterdi
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