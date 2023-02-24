Ermin İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermin İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ermin İmamovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ermin İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermin İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermin İmamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermin İmamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermin İmamovic 30 Nisan 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ermin Imamović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermin İmamovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. Ermin İmamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ermin İmamovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ermin İmamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermin İmamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ermin İmamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermin İmamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2013 yılında CSKA Moskova II

21 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2015 yılında FK Olimpik

22 Şubat 2016 yılında Hajduk Split II

31 Mayıs 2016 yılında FK Olimpik

5 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2017 yılında FK Olimpik

17 Ağustos 2017 yılında Velez Mostar

4 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2019 yılında NK Vitez

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında TOSK Tesanj

27 Temmuz 2020 yılında Simm-Bau

5 Şubat 2021 yılında TOSK Tesanj

5 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj

Ermin İmamovic kimdir

Ermin İmamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermin İmamovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ermin İmamovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ermin İmamovic nereli

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