Ermin Sumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermin Sumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermin Sumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermin Sumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermin Sumic 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ermin Šumić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermin Sumic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ermin Sumic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ermin Sumic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ermin Sumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermin Sumic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ermin Sumic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermin Sumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

Ermin Sumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermin Sumic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.