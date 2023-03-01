Ernaldo Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernaldo Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernaldo Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ernaldo Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ernaldo Krasniqi 25 Şubat 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ernaldo Krasniqi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ernaldo Krasniqi'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 3 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.
Ernaldo Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ernaldo Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Huddersf. U19
9 Ağustos 2021 yılında Falkirk FC
3 Ocak 2022 yılında Huddersf. U19
1 Temmuz 2022 yılında Huddersfield B
3 Şubat 2023 yılında Chelmsford
3 Mart 2023 yılında Huddersfield B
Ernaldo Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ernaldo Krasniqi şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Crown Pro Elite Academy (-2019), Huddersfield Town FC (2019-2022)
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