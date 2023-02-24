Ernes Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernes Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernes Hasanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernes Hasanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernes Hasanovic 20 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ernes Hasanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernes Hasanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernes Hasanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ernes Hasanovic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernes Hasanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernes Hasanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernes Hasanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernes Hasanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Ernes Hasanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernes Hasanovic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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