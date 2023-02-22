Ernest Chidibere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Chidibere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Chidibere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ernest Chidibere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ernest Chidibere 14 Kasım 1999 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ernest Chidibere Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernest Chidibere, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 9 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ernest Chidibere'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ernest Chidibere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ernest Chidibere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Aralık 2018 yılında Katsina Utd.
12 Mart 2019 yılında Kwara United
2 Ekim 2020 yılında Katsina Utd.
9 Ekim 2020 yılında Gombe United
Ernest Chidibere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ernest Chidibere şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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