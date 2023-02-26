Ernest Osei Poku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Osei Poku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Osei Poku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Osei Poku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Osei Poku 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Osei Poku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ernest Osei Poku'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernest Osei Poku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Osei Poku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernest Osei Poku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Osei Poku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Osei Poku şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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