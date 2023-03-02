Ernesto Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernesto Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernesto Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernesto Gomez 18 Temmuz 1994 tarihinde Albolote şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ernesto Gómez Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernesto Gomez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Ernesto Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ernesto Gomez'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ernesto Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernesto Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernesto Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernesto Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında San Fernando CD

1 Temmuz 2014 yılında A. Malagueño

12 Ağustos 2015 yılında Arroyo CP

18 Ağustos 2016 yılında Caudal

1 Temmuz 2017 yılında Oviedo Vetusta

7 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

31 Ağustos 2021 yılında Burgos CF

18 Ağustos 2022 yılında Alcorcón

Ernesto Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernesto Gomez şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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