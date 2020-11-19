Erol Atar kimdir? Türkiye’de birçok ünlünün fotoğraflarını çekmiş fotoğrafçı Erol Atar'ın hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Peki Erol Atar kimdir? Kaç yaşında? Fotoğrafçı Erol Atar'ın son hali

EROL ATAR KİMDİR?

Erol Atar, 1954 yılında Ankara‘da doğmuşture büyük çarşının bitişiğinde bir apartmanın küçük bir dairesinde fotoğrafçılık yapmaktaydı. Kendinden iki yaş küçük bir kız kardeşi var.

Erol Atar, babası felç olunca 1973 yılında ODTÜ‘deki eğitimini yarım bırakıp baba mesleği fotoğrafçılığa başladı. Ankara’da babasının yanında fotoğrafçılığı öğrendi. Bir süre Ankara Sanat Tiyatrosu‘nda kulis fotoğrafları çekti. Geceleri gazino ve kulüpleri dolaşır, oralarda çalışan artist ve sanatçıların fotoğraflarını çekerdi. Makyajla, kıyafetle, saç perukla verdirdiği pozlarla çladı. Zeki Müren o yıllarda Ankara‘ya gelir Köşk gazinosunda Program yapardı. Erol Atar‘a bir defa poz verdikten sonra devamlı onun müşterisi oldu.

Erol Atar, 1980 yılından sonra İstanbul‘a gitti. Elmadağ Pangaltı taraflarında bir stüdyo kurdu. Zeki Müren‘in fotoğrafçısı olarak dikkati çekmişti. Sırasıyla Mankenler, Film artisti olmak isteyenler, fotomodeller herkes ona fotoğraf çektirebilmek için sıraya girmişler randevu almak zorunda kalmışlardır.

1983 yılı seçimlerinden sonra Turgut Özal kendisine fotoğraf çektirince, Sırasıyla bütün siyasiler, liderler milletvekili adayları için vazgeçilmez bir fotoğrafçı oldu.

Erol Atar aynı zamanda Erkekçe, Playmen gibi çeşitli erotik dergiler içinde çalışmıştır.

2000 yılında fotoğrafçılığı bıraktı ve İstanbul‘u terk edip İzmir‘e yerleşmiştir.