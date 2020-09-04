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Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir değişiklik yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bilecik'in yeni başkan vekili olduğu duyuruldu.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili oldu

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Onur Çelik
Spor Editörü


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