Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? sorusu Twitter'da gündem oldu. Gündem başlıklarında Erol Kohen ismini gören kullanıcılar arama motorlarında Erol Kohen hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kohen'in gündem olmasının arka yüzü ne? Neden ismi gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

EROL KOHEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU? İŞTE, EROL KOHEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Erol Kohen, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı'dır. Hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamayan Kohen, Kohen ailesinin üyelerindendir. Twitter'da ise gündem olma sebebi henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı, işadamı Erol Kohen kampanyaya 1 milyon 200 bin TL destek vermiş, "Bu dayanışma çağrısına içtenlikle katılarak, en kısa zamanda üstesinden geleceğimize inandığım bu salgın felaketinin insanlarımıza daha fazla zarar vermemesi için olağanüstü bir gayretle çalışan sağlık personelimizin ve ülkemiz yöneticilerinin yanında olduğumuzu belirtirim" açıklamasında bulunmuştu.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kohen, Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil oldu. 1960 yılında eşi Mirka ile evlenerek, Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi.