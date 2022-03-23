Anadolu Efes – Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...Kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçeli eski futbolcunun yeni mesleği olay oldu!Ünlü oyuncular hakkında önemli gelişme! Eda Ece ve Aslı Enver Disney Plus ile anlaşıyorTürk-İş Başkanı açıkladı! Asgari ücrete ikinci zam teklifi yeniden görüşülecek! Sarı ışık yandı, çalışanlar yeşil ışığı bekliyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklarAK Partili Alpay Özalan'dan, kadınlara tavsiye veren Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Siyasi tarih böyle iki yüzlü, takiyyeci, sinsi birini görmediDr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisiSon dakika | Vatandaşların cebi rahatlayacak! İstanbul'da ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildiRamazan neden 11 ayın sultanı? 11 ayın sultanı nedir? Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı denilmiştir?
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Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? soruları merak konusu oldu. Twitter'da gündem başlığında ismi geçen Kohen hakkında merak edilenlere yer verdik. İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? sorusu Twitter'da gündem oldu. Gündem başlıklarında Erol Kohen ismini gören kullanıcılar arama motorlarında Erol Kohen hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kohen'in gündem olmasının arka yüzü ne? Neden ismi gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

EROL KOHEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU? İŞTE, EROL KOHEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Erol Kohen,  Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı'dır. Hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamayan Kohen, Kohen ailesinin üyelerindendir. Twitter'da ise gündem olma sebebi henüz bilinmiyor.

 

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı, işadamı Erol Kohen kampanyaya 1 milyon 200 bin TL destek vermiş, "Bu dayanışma çağrısına içtenlikle katılarak, en kısa zamanda üstesinden geleceğimize inandığım bu salgın felaketinin insanlarımıza daha fazla zarar vermemesi için olağanüstü bir gayretle çalışan sağlık personelimizin ve ülkemiz yöneticilerinin yanında olduğumuzu belirtirim" açıklamasında bulunmuştu.

Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kohen, Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil oldu. 1960 yılında eşi Mirka ile evlenerek, Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi.Erol Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Twitter'da neden gündem oldu? İşte, Erol Kohen'in biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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