Erol köse bombayı patlattı! Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan hakkındaki bilinmeyenleri yıllar sonra anlattı!

Flash TV ekranlarında yayınlanan ve Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Al Sana Haber" in daimi yorumcuları arasında Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yer aldığı programda artık her gün farklı bir başarılı magazin duayeni gazetecisi, konuk yorumcu olarak yer alacak.

"ONLAR OLURSA BEN OYNAMAM"

Dün yine bomba açıklama Erol Köse' den gelmişti. TV ekranlarında ilk kez açıklıyorum ve bombayı patlatıyorum diyen Erol Köse; "Uzan döneminde ben Gora filmini çekerken, bir uzay gemisinin komutanı da, Zeki Alasya– Metin Akpınar olsun dedim Cem Yılmaz' a. Ancak Cem Yılmaz, isimleri reddederek, onlar olursa ben oynamam, onların isimleri beni aşar. Ayrıca Şafak Sezer' i de istemedi. Kavga dövüş ben ikna ettim." açıklamasında bulundu.

"ABİ BENİ KURTAR"

Bugün ise detayları konuşmak üzere canlı yayına bağlanan Erol Köse: "İkinci bir bomba daha patlatayım; aslında bana ilk Cem Yılmaz başvurdu abi beni kurtar BKM' den diyerek. Ben komedinin Tarkan'ıyım, Yılmaz Erdoğan ise Mustafa Sandal'ı. Ben birim o iki dedi. ve ben güzel de bir para vererek anlaşma yaptım Cem Yılmaz gösterileri ve sinema filmleri yapmak üzere. Yılmaz Erdoğan bana mail attı bizim ekmeğimizle neden oynadın diyerek. Ben de onun üzerine Cem Yılmaz'ın mesajını attım bak kardeşim teklif buradan geldi diyerek. Ondan sonra Yılmaz Erdoğan benden özür diledi." dedi.

Ardından GORA filmi hakkında konuşan Köse, "Ondan sonra ilk proje Gora filmini yapacağız o zaman bu Metin Akpınar – Zeki Alasya mevzusu oldu. Onlar demode dedi. Ben de onlar demode değil klasiktir dedim. Onun üzerine Cem Yılmaz resmen küstü ve Şafak Sezer' i de istemiyorum dedi. Neyse kavga dövüş bir şekilde ikna ettik Şafak Sezer' i kabul etti. Ama bahtsız bir film oldu. Uzan olayı oldu. BDDK filme el koydu. Ama sonra filmi kim aldı dersiniz? Yılmaz Erdoğan yani BKM satın aldı." diyerek yıllar sonra ilk kez bilinmeyen gerçekleri "Al Sana Haber" de anlattı.

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