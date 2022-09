Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek!

5. "Artık Yıl"ın babası olarak kabul edilir.

Sezar iktidara gelmeden önce, Romalılar bir yılda 355 gün olduğunu dikte eden ay döngüsüne dayalı bir takvim sistemi kullandılar. Bu sistem, bir güneş yılından daha kısaydı, yani Dünya'nın güneş etrafında tam bir dönüş yapması için gereken süre daha kısaydı. Her ne kadar Romalı yetkililerin ay takvimini mevsimlerle uyumlu tutmak için kendi takdirlerine bağlı olarak her yıl ay takvimine fazladan günler eklemeleri gerekse de, bu her zaman olmadı ve sonuç olarak, takvim kafa karıştırıcı ve düzensiz bir hale geldi. Mevsimler ve görev sürelerini uzatmak isteyen politikacılar tarafından suistimal için kullanıldı. Sezar, gökbilimci Sosigenes ile görüştükten sonra, MÖ 45'te yürürlüğe giren ve yılda 365 günden oluşan Jülyen takvimi adlı yeni bir sistem uygulamaya koydu.