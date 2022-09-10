Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek!

Jül Sezar ile ilgili bilinmeyen 5 bilgiyi sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
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Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek! 1

1. Sezaryen ile doğmadı.

Gaius Julius Caesar MÖ 13 Temmuz 100'de dünyaya geldi, ancak yaygın inanışın aksine sezaryen ile doğması pek olası değil. Prosedür o sırada mevcut olmasına rağmen, genellikle anne için ölümcüldü ve bu nedenle yalnızca hamile bir kadın öldüğünde veya bir çocuğu kurtarmak için ölmek üzereyken gerçekleştirildi. Aslında, Sezar'ın annesi Aurelia, oğlunun doğumundan yaklaşık yarım yüzyıl sonra MÖ 54'e kadar yaşadı.

Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek! 2

2. Korsanlar tarafından kaçırıldı.

MÖ 75'te, o zamanlar 20'li yaşlarının ortalarında olan Sezar, Roma'dan Ege adası Rodos'a doğru yola çıktı. Ancak, Rodos'a giderken, Sezar'ın gemisi Küçük Asya'nın güneybatı kıyılarında korsanlar tarafından kaçırıldı. Onu kaçıranlar, serbest bırakılması için bir fidye bedeli belirlediğinde, Sezar bu rakamın aşağılayıcı derecede düşük olduğunu düşündü ve daha fazla bir miktar talep edilmesinde ısrar etti. Sonunda, daha yüksek rakam yükseldi ve Sezar serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra, bir grup gemiyi ve adamı komuta ederek, daha sonra idam ettiği korsanları yakalatarak intikam aldı.

Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek! 3

3. Aşk hayatı karmaşıktı.

Sezar, ilk karısı Cornelia ile MÖ 84'te gençken evlendi. Birkaç yıl içinde, Lucius Cornelius Sulla adlı bir general, Roma Cumhuriyeti'nin diktatörü oldu ve devlet düşmanı olarak gördüğü herkesin idamını emretti. Sezar'ın kayınpederi Lucius Cornelius Cinna (ö. 84 M.Ö.), Sulla'nın rakibiydi. Sonuç olarak, Sulla Sezar'a Cornelia'dan boşanmasını emretti, ancak Sezar reddetti. Böyle bir meydan okumanın hayatına mal olabileceğini bilen Sezar, Roma'dan kaçtı ve bir kaçak oldu. Kaçtığı süre boyunca sıtmaya yakalandı ve daha sonra Sulla'nın adamlarından biri tarafından yakalandı. Sonunda, Sezar'ın etkili arkadaşlarından ve akrabalarından bazıları, Sulla'yı Sezar'ın Cornelia ile yeniden bir araya geldiği Roma'ya dönmesine izin vermeye ikna etti. Çiftin bir kızı vardı.

Cornelia MÖ 69'da öldü ve MÖ 67'de Caesar Sulla'nın torunu Pompeia ile evlendi. MÖ 62'de, Sezar'ın "pontifex maximus" ya da eyalet hükümetinin baş rahibi olarak görev yaptığı Pompeia, Sezar'ın evinde düzenlenen Bona Dea ("iyi tanrıça") festivali adı verilen yıllık bir Roma kadın toplantısına katıldı. Etkinlik kesinlikle sadece kadınlara yönelikti, ancak genç bir asilzade kadın kılığına girdi ve şenlikleri bozdu. Akşam saatlerinde bir noktada, öğrenildi. Skandal çıktı ve adamın Pompeia'ya aşık olduğu ya da onu baştan çıkarmaya çalıştığı bildirildi. Pompeia'nın olaya isteyerek dahil olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Sezar, karısının "şüphenin üstünde olması gerektiğini" söyleyerek Pompeia'dan boşanmaya karar verdi.

Sezar, üçüncü karısı Calpurnia ile MÖ 59'da gençken evlendi ve ölümüne kadar onunla evli kaldı. Tanınmış bir kadın avcısı, ayrıca Mısır kraliçesi Kleopatra VII ve oğlu Marcus Brutus MÖ 44'te Sezar'ın öldürülmesinde yer alan Servilia adında bir kadın da dahil olmak üzere birçok metresi vardı.

Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek! 4

4. Kleopatra'dan bir oğlu oldu.

MÖ 48'de Sezar, rakiplerinden biri olan Romalı general Pompey'in izini sürmek için Mısır'a gitti ve orada Kleopatra ile tanıştı. Roma generalinin yaşının yarısı olan Sezar ve Kleopatra, romantik bir ilişkiye girdiler ve MÖ 47 civarında, Sezar'ın çocuğu olduğuna inanılan Ptolemy Sezar'ı doğurdu. Mısırlılar ona küçük Sezar anlamına gelen Caesarion adını verdiler.

MÖ 44'te Sezar'ın öldürülmesinden kısa bir süre sonra, Kleopatra'nın kardeşi ve yardımcı hükümdar Ptolemy XIV öldürüldü. (Önceki yardımcı hükümdarı Ptolemy XIII, MÖ 47 civarında ölmüştü) Asla kanıtlanmamasına rağmen, Kleopatra'nın Ptolemy XIV'i zehirlediği şüphesi vardı, böylece aynı yıl yaptığı yardımcı hükümdarı Caesarion'u seçebildi. Ptolemy XV olarak tanındı.

MÖ 31'de Kleopatra'nın kuvvetleri ve sevgilisi Mark Antony, Actium Savaşı'nda Sezar'ın büyük yeğeni ve seçilmiş varisi Octavianus tarafından yenildi. Ertesi yıl, Antonius ve Kleopatra intihar ederek Caesarion'u Mısır'ın tek firavunu olarak bıraktılar; Ancak saltanatı kısa sürdü çünkü annesinin ölümünden kısa bir süre sonra Caesarion, ilk Roma imparatoru olan Octavianus'un emriyle öldürüldü. Augustus adını alarak MÖ 27'den MS 14'e kadar hüküm sürdü.

Sezar'ın Caesarion'dan başka bilinen bir oğlu yoktu. Bilinen tek kızı Julia, MÖ 54'te doğum sırasında öldü.

Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek! 5

5. "Artık Yıl"ın babası olarak kabul edilir.

Sezar iktidara gelmeden önce, Romalılar bir yılda 355 gün olduğunu dikte eden ay döngüsüne dayalı bir takvim sistemi kullandılar. Bu sistem, bir güneş yılından daha kısaydı, yani Dünya'nın güneş etrafında tam bir dönüş yapması için gereken süre daha kısaydı. Her ne kadar Romalı yetkililerin ay takvimini mevsimlerle uyumlu tutmak için kendi takdirlerine bağlı olarak her yıl ay takvimine fazladan günler eklemeleri gerekse de, bu her zaman olmadı ve sonuç olarak, takvim kafa karıştırıcı ve düzensiz bir hale geldi. Mevsimler ve görev sürelerini uzatmak isteyen politikacılar tarafından suistimal için kullanıldı. Sezar, gökbilimci Sosigenes ile görüştükten sonra, MÖ 45'te yürürlüğe giren ve yılda 365 günden oluşan Jülyen takvimi adlı yeni bir sistem uygulamaya koydu.

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