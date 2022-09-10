Roma Cumhuriyeti'nin lideri, Kleopatra ile büyük bir aşk yaşayan Jül Sezar hakkında bilinmeyen 5 çarpıcı gerçek!

3. Aşk hayatı karmaşıktı.

Sezar, ilk karısı Cornelia ile MÖ 84'te gençken evlendi. Birkaç yıl içinde, Lucius Cornelius Sulla adlı bir general, Roma Cumhuriyeti'nin diktatörü oldu ve devlet düşmanı olarak gördüğü herkesin idamını emretti. Sezar'ın kayınpederi Lucius Cornelius Cinna (ö. 84 M.Ö.), Sulla'nın rakibiydi. Sonuç olarak, Sulla Sezar'a Cornelia'dan boşanmasını emretti, ancak Sezar reddetti. Böyle bir meydan okumanın hayatına mal olabileceğini bilen Sezar, Roma'dan kaçtı ve bir kaçak oldu. Kaçtığı süre boyunca sıtmaya yakalandı ve daha sonra Sulla'nın adamlarından biri tarafından yakalandı. Sonunda, Sezar'ın etkili arkadaşlarından ve akrabalarından bazıları, Sulla'yı Sezar'ın Cornelia ile yeniden bir araya geldiği Roma'ya dönmesine izin vermeye ikna etti. Çiftin bir kızı vardı.

Cornelia MÖ 69'da öldü ve MÖ 67'de Caesar Sulla'nın torunu Pompeia ile evlendi. MÖ 62'de, Sezar'ın "pontifex maximus" ya da eyalet hükümetinin baş rahibi olarak görev yaptığı Pompeia, Sezar'ın evinde düzenlenen Bona Dea ("iyi tanrıça") festivali adı verilen yıllık bir Roma kadın toplantısına katıldı. Etkinlik kesinlikle sadece kadınlara yönelikti, ancak genç bir asilzade kadın kılığına girdi ve şenlikleri bozdu. Akşam saatlerinde bir noktada, öğrenildi. Skandal çıktı ve adamın Pompeia'ya aşık olduğu ya da onu baştan çıkarmaya çalıştığı bildirildi. Pompeia'nın olaya isteyerek dahil olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Sezar, karısının "şüphenin üstünde olması gerektiğini" söyleyerek Pompeia'dan boşanmaya karar verdi.

Sezar, üçüncü karısı Calpurnia ile MÖ 59'da gençken evlendi ve ölümüne kadar onunla evli kaldı. Tanınmış bir kadın avcısı, ayrıca Mısır kraliçesi Kleopatra VII ve oğlu Marcus Brutus MÖ 44'te Sezar'ın öldürülmesinde yer alan Servilia adında bir kadın da dahil olmak üzere birçok metresi vardı.