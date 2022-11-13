Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler!

1. Nefertiti'nin nereden geldiği bilinmiyor

Kraliçe Nefertiti'nin ailesi bilinmiyor. İsmi Mısır dilinde"Güzel Bir Kadın Geldi" anlamına gelmektedir. Bu neden Mısır tarihçileri onun Mitanni'den (Suriye) bir prenses olduğunu tahmin etmektedir. Bununla birlikte, Akhenaton'un annesi Tiye'nin erkek kardeşi'nin Mısır doğumlu kızı olduğuna dair inanışlar da vardır.

2. Muhtemelen 15 yaşında evlendi

Nefertiti'nin III. Amenhotep'in oğlu, geleceğin firavunu IV. Amenhotep ile ne zaman evlendiği belli değil. Ancak, evlendiğinde 15 yaşında olduğuna inanılıyor. Çift, MÖ 1353'ten 1336'ya kadar birlikte hüküm sürmeye devam etti. Rölyefler, Nefertiti ve Amenhotep IV'ü ayrılmaz ve eşit şartlarda, birlikte savaş arabalarına binmiş ve hatta toplum içinde öpüşen kişiler olarak tasvir eder. Tüm hesaplara göre, çiftin eski firavunlar ve eşleri için çok sıra dışı olan gerçek bir romantik bağı vardı.

3. Nefertiti'nin en az 6 kızı vardı

Nefertiti ve Akhenaten'in birlikte en az 6 kızı olduğu biliniyor. İlk üçü Thebes'te ve küçük üçü Akhetaton'da (Amarna) doğdu. Nefertiti'nin iki kızı Mısır kraliçesi oldu.



