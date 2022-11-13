Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler!
Tüm dünyaya güzelliğiyle nam salan, eşiyle birlikte dini devrim yapan Kraliçe Nefertiti hakkında bilmeniz gerekenler...
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Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler!
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