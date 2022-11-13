Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler!

Tüm dünyaya güzelliğiyle nam salan, eşiyle birlikte dini devrim yapan Kraliçe Nefertiti hakkında bilmeniz gerekenler...

İrem Yıldız
Editör
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Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler! 1

1. Nefertiti'nin nereden geldiği bilinmiyor
Kraliçe Nefertiti'nin ailesi bilinmiyor. İsmi Mısır dilinde"Güzel Bir Kadın Geldi" anlamına gelmektedir. Bu neden Mısır tarihçileri onun Mitanni'den (Suriye) bir prenses olduğunu tahmin etmektedir. Bununla birlikte, Akhenaton'un annesi Tiye'nin erkek kardeşi'nin Mısır doğumlu kızı olduğuna dair inanışlar da vardır.

2. Muhtemelen 15 yaşında evlendi
Nefertiti'nin III. Amenhotep'in oğlu, geleceğin firavunu IV. Amenhotep ile ne zaman evlendiği belli değil. Ancak, evlendiğinde 15 yaşında olduğuna inanılıyor. Çift, MÖ 1353'ten 1336'ya kadar birlikte hüküm sürmeye devam etti. Rölyefler, Nefertiti ve Amenhotep IV'ü ayrılmaz ve eşit şartlarda, birlikte savaş arabalarına binmiş ve hatta toplum içinde öpüşen kişiler olarak tasvir eder. Tüm hesaplara göre, çiftin eski firavunlar ve eşleri için çok sıra dışı olan gerçek bir romantik bağı vardı.

3. Nefertiti'nin en az 6 kızı vardı

Nefertiti ve Akhenaten'in birlikte en az 6 kızı olduğu biliniyor. İlk üçü Thebes'te ve küçük üçü Akhetaton'da (Amarna) doğdu. Nefertiti'nin iki kızı Mısır kraliçesi oldu.

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler! 2

4. Nefertiti ve kocası dini bir devrim yaptı

Nefertiti ve firavun, güneş tanrısı Aten'i Mısır'ın çok tanrılı kanonunda en önemli ve tapılacak tek tanrı olarak tanımlayan dini bir mitoloji olan Aten kültünün kurulmasında büyük rol oynadı. IV. Amenhotep adını, Akhenaten ve Nefertiti'yi onurlandırmak için "Aten'in güzellikleri güzeldir, güzel bir kadın geldi" anlamına gelen 'Neferneferuaten-Nefertiti' olarak değiştirdi. Nefertiti ve Akhenaten de muhtemelen rahipti.Aile, yeni tanrılarını onurlandırmak için Akhetaton (şimdi el-Amarna olarak bilinir) adlı bir şehirde yaşıyordu. Şehirde birkaç açık hava tapınağı vardı ve saray ortada duruyordu.

5. Nefertiti, yaşayan bir doğurganlık tanrıçası olarak kabul edildi

Nefertiti'nin abartılı "kadınsı" vücut şekli, giydiği ince keten kıyafetleri ile öne çıkarttığı cinselliği ve 6 tane kız çocuğu doğurması nedeniyle doğurganlığın tanrıçası olarak görülüyordu. Nefertiti'nin son derece cinselleştirilmiş bir figür olarak sanatsal tasvirleri bunu desteklemektedir.

6. Nefertiti kocasıyla birlikte hüküm sürmüş olabilir

Bazı tarihçiler, kabartmalara ve heykellere dayanarak Nefertiti'nin, 12 yıl hüküm süren kocasının eşi olmaktan ziyade, hükümdarla birlikte hüküm süren kraliçe olarak hareket ettiğine inanıyor. Nefertiti tasvirlerinde genellikle firavunun tacını takıyor ya da savaşta düşmanları vuruyor. Eşinin de Nefertiti'nin kendisiyle eşit olarak görülmesi için büyük çaba sarf ettiği düşünülüyor. Fakat bu iddiaları doğrulayacak yeterli kanıt olmadığı için yalnızca bir iddia olarak kalmaktadır.

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler! 3

7. Nefertiti, eski Mısır'ın en zengin dönemine hükmetti

Nefertiti ve Akhenaten, eski Mısır tarihinin büyük olasılıkla en zengin dönemine hükmetti. Onların saltanatı sırasında, yeni başkent Amarna da Mısır'daki diğer tüm dönemlerden farklı olarak sanatsal bir patlama yaşadı.

8. Nefertiti'nin nasıl öldüğü belli değil

2012'den önce, Nefertiti'nin Akhenaten'in saltanatının 12. yılında tarihi kayıtlardan kaybolduğuna inanılıyordu. Yaralanma, veba veya doğal bir nedenden dolayı ölmüş olabileceği öne sürüldü. Ancak 2012 yılında, Akhenaten'in saltanatının 16. yılına ait, Nefertiti'nin adını taşıyan ve onun hala hayatta olduğunu gösteren bir yazıt keşfedildi. Bu nedenle ölümüne dair iddialar silinmiş oldu.

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmış, kadınlığın en güzel tasviri olarak kabul edilen Kraliçe Nefertiti hakkında bilinmeyenler! 4

9. Nefertiti'nin mezarının yeri gizemini koruyor

Nefertiti'nin cesedi hiçbir zaman keşfedilmedi. Amarna'da ölseydi, Amarna kraliyet mezarına gömülecekti; Ancak ceset bulunamadı. Onun Krallar Vadisi'nde bulunan cesetlerden biri olduğu yönündeki spekülasyonlar da daha sonra asılsız çıktı.2015 yılında İngiliz arkeolog Nicholas Reeves, Tutankhamun'un mezarında gizli bir kapıyı gösterebilecek bazı küçük işaretler olduğunu keşfetti. Nefertiti'nin mezarı olabileceği teorisini kurdu. Ancak, radar taramaları hiçbir oda olmadığını gösterdi.

10. Nefertiti'nin büstü tarihte en çok kopyalanan sanat eserlerinden biridir

Nefertiti büstü, eski Mısır'ın en çok kopyalanan eserlerinden biridir. 1912'de bir Alman arkeoloji grubu tarafından yapılan keşif sırasında bulunan büst, heykeltıraş Thutmose tarafından MÖ 1345 civarında yapıldığı düşünülüyor. Büst 1920'lerde Neues Museum'da sergilendi ve hemen uluslararası ilgi gördü. Günümüzde antik dünyadan bir kadın figürünün en güzel tasvirlerinden biri olarak kabul edilmektedir..

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