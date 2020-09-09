İmam hatiplilere yönelik skandal sözleri sonrası sosyal medyada büyük tepki çeken Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti.

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NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, Haber Global TV'de Saynur Tezel'in moderatörlüğündeki programda İmam Hatip Lisesi mezunlarını ağır hakaretlerle suçlamıştı.

İmam Hatip Lisesi mezunlarını açıktan hedef alarak bu liselerden mezun olanları ahlaksızlık, cinsi sapıklık ve sahtekarlıkla suçlayan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, Haber Global TV ekranlarında moderatörlüğünde gerçekleşen programda Memur-Sen İstanbul İl bşk. Yrd. Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu Şube başkanından tepki görmüştü. Başkan Dr. Erol Mütercimler'in canlı yayında İmam Hatip Lisesi mezunlarından özür dilemeye davet etmişti

Mütercimler’in İmam Hatip Lisesi mezunlarını hedef alan açıklamasına tepki gösteren Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu şube başkanı, bireysel ve toplumsal olarak toplumda meydana gelen yozlaşmayı İmam Hatip Lisesi Mezunları’na indirgeyerek tüm İmam Hatip Lisesi mezunlarını “Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler’i kınıyor ve tüm İmam Hatip Lisesi mezunları’ndan özür dilemeye davet ediyorum” demişti.

“İmam Hatip Nesli’nin Akiflerin edebini, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların imanlı söylemini ve Mehmet Akif İnan’ın mücadelesini devam ettirecek bir nesil” olarak niteleyen Güldemir, “Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Tüm İmam Hatip Lisesi mezunları “ahlaksızdır, sapıktır” tüm dinlarlar din istismarcısıdır” gibi toptan insanları suçlamanın ne mantıki, ne de vicdani yanı vardır. Mütercimlerin yaklaşımı suç işleyen her hangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suç ile suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla ne vicdanla ne sosyoloji ile ne psikoloji ile açıklana bilir bir yanı yoktur. Akıldan izandan uzak bir açıklamadır.” İfadelerine yer vermişti.

Yılmaz, toplumumuzda büyük bir kültürel yozlaşma ve ahlaki çöküntü olduğunu belirterek “İstatistiki olarak değerlendirildiğinde belki de ülkemizde en az suç işleyen kesim İmam Hatip Lisesi mezunlarıdır. Ancak medya ve belirli kesim az sayıda da olsa İmam Hatip Lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutarak hatta bu suçu tüm İmam Hatip mezunları da işliyor gibi gösterme gayretine girerek tüm İmam Hatip Lisesi mezunlarını suçlaya bilmektedir. Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz.” şeklinde konuşmuştu.

Yılmaz; ayrıca gerekli hukuki süreci başlatacaklarını da belirterek Mütercimler hakkında tüm İmam Hatip Lisesi Mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla itham etmesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Olayların odağında bulunan ve çok sayıda tepki alan Erol Mütercimler, Hürriyet Gazetesine açıklamalarda bulunmuştu.

Mütercimler yaptığı açıklamada,"Sözde bir tarikat liderinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasından sonra benzer olayların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Bu sırada imam hatiplerle ilgili toplumun bir kesiminde oluşan yanlış bir algıyı dile getirdim. Orada aslında benim söylediğim, oluşan bir algının ne kadar yanlış olduğu ve bu algının silinmediğiydi. Yani bu türlü sapıklar çıktığında toplumun bir kesiminin kafasında bir anda imam hatiplerle özdeşleştiğiydi. Masada bulunanlar bunun ne anlamda söylendiğini biliyor. Ama izleyici açısından iş böyle gitmedi. Maalesef iş imam hatiplilere hakaret şekline dönüştü. Aslında benim söylediğim bu algının, bu sapıklar yüzünden oluşan bir yanlışlık olduğu meselesidir. Yani imam hatiplilere hakaret değil, tam tersi bunlar yüzünden bir haksızlığın ortaya çıktığıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu akşam programında özür dileyeceğini belirten Mütercimler,"Bir yanlış anlaşılma olduğu için özür dileyeceğim. Daha doğrusu benim o cümlelerim yüzünden bir büyük kitle üzüldüğü için özür dileyeceğim. Çünkü ben bir öğretmenim, bana yakışan özür dilemektir. İmam hatip mezunu olan yüzlerce öğrencim oldu. İmam hatip okulları bir Cumhuriyet projesidir. Ben bir Cumhuriyet öğretmeni olarak bu okulları hep destekledim.” diye konuşmuştu.

Eğitimciler Birliği Sendikası, bir televizyon programında İmam Hatip okullarında eğitim alan kişilere sarf ettiği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunarak tek bir ahlaksızlığın tüm kurumlara genellenmesinin terbiyesizlik olduğunu belirtmişti. Erol Mütercimler hakkında bir suç duyurusu da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından yapılmıştı.

Erol Mütercimler'e bir suç duyurusu da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan gelmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakan Varank'ın avukatı Ahmet Özel’in hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmişti. Suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli Erol Mütercimler, imam hatip okulları mensuplarına yönelik genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun olduklarını ifade ederek alenen aşağılamıştır." ifadelerine yer verilmişti.