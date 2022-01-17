Erotiklik ne demek, TDK'ya göre Erotiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erotiklik ne demek? Erotiklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erotiklik kelimesi. Peki erotiklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erotiklik nedir, erotiklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EROTİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erotiklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erotiklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erotik olma durumu

