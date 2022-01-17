Kurban Bayramı arefe günü bankalar açık mı 2022? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Meke ne demek, TDK'ya göre Meke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında?What is the meaning of seeing someone getting married in a dream?Zeliş ve Tekin'in kardeşliği Arka Sokaklar'da kaldı! Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan şaşırtan hamle! Diziden çıkınca kardeşlik aşka mı dönüştü?Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kocasının başka kadınlarla ilişki yaşamasına izin veren kadın şaşkınlık yarattı! "Kocam başka bir kadını hamile bıraktı"Taner Ay kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli? Taner Ay BiyografisiSpor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sura İskenderli 'Yok - Ee daha daha nasılsınız?' şarkısıyla gündeme oturmuştu. İşte o güzel şarkının sözleri...
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Erotiklik ne demek, TDK'ya göre Erotiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erotiklik ne demek, TDK'ya göre Erotiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erotiklik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erotiklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erotiklik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erotiklik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erotiklik ne demek, TDK'ya göre Erotiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erotiklik ne demek? Erotiklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erotiklik kelimesi. Peki erotiklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erotiklik nedir, erotiklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EROTİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erotiklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erotiklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erotik olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT