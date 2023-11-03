Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi

Sözcü TV yazarı İsmail Saymaz ve ünlü hukuk profesörü Ersan Şen canlı yayına Polat çifti için birbirine girdi. Şen, Polat çiftini savununca, İsmail Saymaz, "Hocam siz Dilan Polat'ı neden savunuyorsunuz? Neden bu kadar agresifleştiniz" diye sordu. Tartışmalar dakikalarca sürdü.

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Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen 'Sokağın Sözü' programında Dilan Polat operasyonu nedeniyle birbirine girdi. Ersan Şen, Dilan Polat-Engin Polat çiftinin yargısız infaz yapıldığını söyledi. Ardından İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında sert tartışmalar yaşandı.

Ersan Şen, haberlere ateş püskürdü

Ersan Şen, Dilan Polat operasyonu için ''Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil. Siz yargı makamı mısınız?" diyerek yapılan haberleri ve yayınları eleştirdi.

'İsmail sen de yargısız infaz yapıyorsun'

İsmail Saymaz, "Hoca, yargısız infaz yapıldığını nereden biliyor 'Elinizde ne var da bu insanları suçluyorsunuz?' diyor" deyince Ersan Şen, Saymaz'a, "Sen de yargısız infaz yapıyorsun" karşılığı verdi. Ersan Şen ardından da "İsmail, sen dosyayı gördün mü? İçine mi baktın?" diyerek İsmail Saymaz'a yüklendi.

Ersan Yen: Yalan yanlış bilgiler...

"Elinizde açık kaynağa yansıyan yalan yanlış bilgiler var" diyerek Dilan Polat-Engin Polat haberlerine ateş püsküren Ersan Şen''le İsmail Saymaz arasında ardından şu diyalog yaşandı:

Saymaz: Hocam siz dosyayı biliyor musunuz?

Ersan Şen: Biliyorum. Sen biliyor musun?

Saymaz: Ben temas ettiğim avukatlar ve kimi yargı mensuplarından yaptığım temaslarla, bu dosyada Dilan Polat Engin Polat çiftine atfedilen suçları biliyorum.

Ersan Şen: Biliyorsun da bu o suçların olduğunu mu gösteriyor?

İsmail Saymaz: Bu kadar ısrarla savunduğunuza göre, iddiaların asılsız olduğunu söyleyebildiğinize göre, avukatı mısınız?

Ersan Şen: Değilim, ama olabilirdim de...

Saymaz: Siz Dilan Polat dosyasında neden bu kadar agresif oldunuz ki anlamadım.

Ersan Şen: Ne alakası var. Benim dosyam değil ki! Benim dosyam olsa amenna...

Kaynak: İnternethaber

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