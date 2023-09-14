Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?

Televizyon tartışma programlarının en çok seyredilen ve beğenilen yorumcusu olan ünlü profesör hukukçu Ersan Şen televizyon kanalı kurdu.

KANALIN ADI NE?

Yeni kurulan kanalın ismi ise EKOL TV olarak açıklandı.

EKEOL TV'NİN YAYIN POLİTİKASI NE OLACAK?

Kanalın, kendini merkez medyada konumlandıracağı ve tarafsız bir yayın politikası benimseyeceği belirtiliyor.

EKOL TV NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?

Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol Tv’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.

Kanal yönetimi transferlerle birlikte kanalın izlenebileceği mecraları artırmak ve tüm kesimlere ulaşabilmek için de girişimlere başlayacak.

EKOL TV'NİN KADRROSU BELLİ OLDUMU?

1 Ocak'ta yeni yayın hayatına başlayacak kanalda muhabir, editör, spiker ve yönetim kadroları şekillenmeye başladı.

Kanala ilk transfer geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş, 3,5 yıl boyunca görev yaptığı Show Haber merkezinden Temmuz ayında ayrılan Aziz Akova, Prof. Dr. Ersan Şen’in kuracağı Ekol TV'nin Haber Koordinatörü olmuştu.

EKOL TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ KİM OLDU?

Ekol TV, Genel Yayın Yönetmenini de Ciner Medya Grubu'ndan transfer etti. Faruk Demirel, Ekol TV Genel Yayın Yönetmenliği görevi için Ersan Şen ile el sıkıştı.

EKOL TV'NİN FREKAN AYARLARI NE?