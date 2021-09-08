Dün akşam A milli takımımızın Hollanda karşısında 6-1'lik farklı yenilgisinin ardından TFF Basın Danışmanlığı görevinde bulunan Ersin Düzen, attığı tweet ile teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etmişti. Bu tweetin ardından sosyal medya çalkalanırken Ersin Düzen'in görevinden istifa ettiği yönünde haberler gelmeye başladı. Peki Ersin Düzen TFF'den istifa mı etti, ne oldu? Ersin Düzen neden istifa etti? İşte cevaplar...

ERSİN DÜZEN TFF'DEN İSTİFA MI ETTİ, NE OLDU?

Ersin Düzen, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile TFF Basın Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Düzen, yaptığı paylaşımda, "Hollanda hezimetinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de fikirlerimi söz edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Lider ve idareye teşekkür ediyor, Ulusal Ekibimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERSİN DÜZEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dün akşam Milli takımımızın Hollanda karşısında aldığı yenilginin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ersin Düzen, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının birinci yarısındaki makûs oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da âlâ savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" ifadelerine yer vermişti. Bu sözlerin büyük yankı uyandırmasının ardından görevinden ayrılmanın daha uygun olacağını düşünen Ersin Düzen istifa etti.

Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?! — Ersin Düzen (@ersinduzen) September 7, 2021

Sosyal medyada büyük tepki! Şenol Güneş'e istifa çağrısı

Hollanda 6 - 1 Türkiye | MAÇ SONUCU