Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çekti

Çok Güzel Hareketler bunlar ile tanınan, Survivor 2020 yarışmasına katılmasıyla yıldızı parlayan Ersin Korkut, Twitter'da Sedat Kanaş adlı bir TikTok kullanıcısı ile arasında geçen diyalog sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine #ErsinKorkutTutuklansın hashtagiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Videonun ne zaman yayınlandığı bilinmemektedir...

ERSİN KORKUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kürt kökenli olan 43 yaşındaki Ersin Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Ersin Korkut ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersin Korkut hayatı

İşte Ersin Korkut ile Sedat Kanaş arasında geçen diyalog:

"Nasılsın Abi"

"Sağol abi iyiyim sen nasılsın"

"Abi Diyarbakırı nasıl buldun?"

"Diyarbakır Amed Amed, başkentimiz"

"Sen de başkanımız olmak ister misin?"

"Ben de başkan olayım"

"Belki ülke daha güzel yerler görür"

İşte o video;