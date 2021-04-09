9 Nisan Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaDepremzedeler Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na teşekkür etti.Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çektiHayata ilk bakış birincilik getirdi, Burçak bebeğin doğum fotoğrafı online yarışmada birinci olduArapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandıUyuşturucuyla mücadele devam ediyor, Gümüşhane’de 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildiYasakta sokağa çıkma cezası | Hafta sonu sokağa çıkma cezası ne kadar?Yasakta İZBAN çalışıyor mu? Hafta sonu yasakta İZBAN saatleriAmed ne demek, anlamı? Amed neresi?Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çekti

Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çekti

Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un, Sedat Kanaş adında bir TikTok fenomeni ile çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da Ersin Korkut hakkında binlerce Tweet atıldı.

Çok Güzel Hareketler bunlar ile tanınan, Survivor 2020 yarışmasına katılmasıyla yıldızı parlayan Ersin Korkut, Twitter'da Sedat Kanaş adlı bir TikTok kullanıcısı ile arasında geçen diyalog sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine #ErsinKorkutTutuklansın hashtagiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Videonun ne zaman yayınlandığı bilinmemektedir...

ERSİN KORKUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kürt kökenli olan 43 yaşındaki Ersin Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Ersin Korkut ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki kutucuğa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersin Korkut hayatıErsin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? Ersin Korkut hayatı

İşte Ersin Korkut ile Sedat Kanaş arasında geçen diyalog:

"Nasılsın Abi"

"Sağol abi iyiyim sen nasılsın"

"Abi Diyarbakırı nasıl buldun?"

"Diyarbakır Amed Amed, başkentimiz"

"Sen de başkanımız olmak ister misin?"

"Ben de başkan olayım"

"Belki ülke daha güzel yerler görür"

İşte o video;

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT