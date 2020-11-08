Türkiye İş Bankası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin hayatı, görevinden istifa etmesiyle merak konusu oldu. Peki Ersin Özince kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Ersin Özince'nin hayatı...

ERSİN ÖZİNCE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1953 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinde doğan Ersin Özince, 67 yaşındadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunuolan Özince,1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmasının ardıdnan 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atandı.

31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ersin Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.