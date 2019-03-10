Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli teknik adamın konuşmalarının sonuna gelinirken, stüdyoya yakın koridordan gelen sesler Yanal'ın toplantısının yarıda kesilmesine sebep oldu.

Tezahüratların Başakşehir tarafından geldiği ortaya çıktı. Ev sahibi takımın yetkilileri, futbolcularla birlikte yakından geçerken, "Az olanlar değil, inananlar kazanır. Siz şampiyon olun, İstanbul'u yakalım" şeklinde sloganlar attılar.

O sırada Ersun Yanal, soru soran muhabirin durmasını söyledi ve yüksek sese dikkat kesilerek sloganları anlamaya çalıştı.

ERSUN YANAL KİMDİR?

Kazım Ersun Yanal 17 Aralık 1961 yılı Buca, İzmir doğumlu Türk teknik direktör.Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Manisa Spor Akademisi mezunudur. Futbola Denizlispor' da başladı. Daha sonra Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor' da oynamıştır.

Ersun Yanal , teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesininde uzun yıllar ikamet ettiği Denizli' nin o dönem 3. Lig'de olan ilçe takımı Sarayköyspor' da başlamıştır.

1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık kupasını kazanmıştır.

Denizlispor takımının 1998-2000 yıllarında 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği UEFA Kupası'nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek 4.Tur'a kadar çıkmış; 4.turda o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya ikinci maçta uzatma bölümünde yediği golle elenmiştir. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu.

2007 yılında Manisaspor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor' un başına gelmiştir.

27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir. Yanal, Manisaspor' dan önce Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Türkiye Millî Futbol Takımı' nı çalıştırdı.

Eskişehirspor' da Aralık 2011'de Skibbe'nin istifa etmesi üzerine teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ersun Yanal Eskişehirspor'da 2 sezon gorev yapmıştır.

2011-2012 sezonunda Süper Lig'i 5. Bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır.

2012-13 sezonunu ise 8. bitirmiştir. Haziran 2013 itibarıyla bu görevi sona ermiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak süper ligin en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü olmuştur.

9 Ağustos 2014'te Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

3 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'daki sözleşmesi 450 Bin Euro bedelle karşılıklı olarak feshedildiği açıklanmıştır.

25 Mayıs 2016 tarihinde yeniden Trabzonspor'la anlaşarak üçüncü kez bordo mavili kulübün başına geçti.