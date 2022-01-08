Ertaç Özbir, maçın bitimiyle topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı! Kimse ne olduğunu anlayamadı!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip Cornelius'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak liderliğini sürdürürken, maç sonunda yaşanan ilginç olay ise dikkat çekti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'in gelişigüzel bir şekilde havaya vurduğu top, hakem Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti.

DURUMU ANLAYINCA ÖZÜR DİLEDİ

Fırat Aydınus bu hareketle birlikte sinirlenerek olayı anlamaya çalışırken yanlışlıkla yapıldığını fark edince sakinleşti. Topun nereye gittiğinden haberdar olmayan kaleci Ertaç Özbir, takım arkadaşlarıyla tokalaşmaya başladı. Sonrasında durumu fark eden Özbir, Fırat Aydınus'un yanına giderek kendisinden özür diledi. Aydınus bu özrü kabul etti ve olay ikili arasında tatlıya bağlandı.

CORNELİUS GÖZ DOLDURDU

Öte yandan Trabzonspor, Cornelius'un 23. dakikada kaydettiği bu golle 20. hafta sonunda puanını 49'a yükseltti. Bu puanla birlikte 1995-1996 yılından sonra 20. haftalar itibarıyla en yüksek puana ulaşan bordo-mavili ekip, başarılı performansını perçinledi. Golcü oyuncu Cornelius da çektiği 18 isabetli şutta 10. golüne imza attı.