Ertem Şener, Beyaz TV'ye geri döndü! Beyaz Futbol ve Derin Futbol geliyor: " Bugünden itibaren yuvama dönmüş bulunmaktayım"

Sunucu Ertem Şener, moderatörlüğünü yaptığı Beyaz Futbol programını yeniden sunacağını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İki yıl önce Beyaz TV'den ayrılan spiker ve sunucu Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Son olarak TV100'de ekrana gelen VAR Odası programında ekrana çıkan Ertem Şener, buradan da ayrıldı ve yuvasına döndü.

Ertem Şener, Beyaz TV'ye geri döndü! Beyaz Futbol ve Derin Futbol geliyor: Bugünden itibaren yuvama dönmüş bulunmaktayım

"KENDİ SAATİMİZDE BERABER OLACAĞIZ"

Ertem Şener sosyal medya hesabından yayımladığı videoya ," Bugünden itibaren yuvama, Beyaz TV’ye dönmüş bulunmaktayım. Artık BEYAZ FUTBOL ve DERİN FUTBOL’da Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri, kendi saatimizde 23.30’da beraber olacağız." notunu düştü.

Ertem Şener, Beyaz TV'ye geri döndü! Beyaz Futbol ve Derin Futbol geliyor: Bugünden itibaren yuvama dönmüş bulunmaktayım

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