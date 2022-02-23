Ertem Şener üzücü haberi duyurdu! Spor spikeri Halit Kıvanç'tan sevenlerini kahreden haber! "Aradım, eşi açtı..."

Ünlü sunucu Ertem Şener, sosyal medya hesabında üzücü bir habere yer verdi. Bir dönemin en başarılı spikerlerinden Halit Kıvanç'ı, programa davet etmek için aradığını söyleyen Şener, telefonu eşinin açtığını, Kıvanç ile görüşmek istediğini söylediğinde ise "Bu imkansız" dediğini aktardı. Gerçek sonrasında ortaya çıktı. Meğer Halit Kıvanç, şimdilerde çok hastalıklarla boğuşuyormuş.

"KİMSEYİ TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR"

Televizyon ekranlarında diksiyonu ve düzgün hitabetiyle, bir dönemin "En iyiler" kategorisinde yer alan Spor Spikeri ve Yorumcusu Halit Kıvanç, şimdilerde hastalıkla boğuşuyor. Ünlü sunucu Ertem Şener, programa davet etmek üzere Kıvanç'ı aradığında telefonu eşinin açtığını ve kendisine "Halit'le görüşmeniz şuan imkansız. Kendisi kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta" dediğini söyledi.

Kıvanç'ı sevenleri hüzne boğan bu haber, şifa dualarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada binlerce kişi ünlü spiker için sağlık diledi.