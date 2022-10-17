Ertem Şener'in eline ne oldu, eli neden sargılı?

Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un başarılı sunucusu Ertem Şener, Beyaz TV'de yayınlanan spor programına eli sargılı ve alçıda gören izleyiciler Ertem Şener'in eline ne oldu, eli neden sargılı? Diye merak edip araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

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Ertem Şener'in eline ne oldu, eli neden sargılı?

Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol, adıyla yayınlanan spor programlarının başarılı spor yorumcu ve sunucusu Ertem Şener'in canlı yayındaki spor programı sunuculuğunu eli sargılı ve alçıda sunması izleyicilerin Ertem Şenerin eline ne oldu, eli neden sargılı ve neden alçıda? Diye merak etmeye ve araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Edinilen bilgilere göre, Ertem Şener'in spor yaparken boks torbasına yumruk vururken elini kırdığı belirtildi.

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ertem şener konuyla ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "El kırıklığı geçebilir önemli olan kalp kırıklığıdır" dedi.

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Ertem Şener, uzun yıllar Beyaz TV'de spor yorumcuları Beşiktaşlı eski sporcu Sinan Engin, Fenerbahçeli eski futbolcu Abdülkerim Durmaz, eski hakem Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, ile her hafta pazar günleri Beyaz Futbol ve pazartesi günleri Derin Futbol, spor programlarını sunmaktadır.

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