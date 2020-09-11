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Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayan "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreci tedbirlerinin gerektirdiği şekilde, sınırlı sayıda kişi ve yüksek önlemlerle başladı.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayan "739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve sınırlı sayıda davetliyle Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izledi.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

"ATALARIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, "Bu mirası coşkuyla yaşatmak istiyoruz. Atalarımızın emanetine sahip çıkacağız, bu yıl Kovid-19 nedeniyle bu şekilde icra ettik. Gelecek yıllarda daha güzel etkinliklerle kutlayacağız inşallah." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden etkinlikte, Sultan Alaaddin Keykubad'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratı'nın temsili takdimi gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) ekibi de Vali Şentürk'e Kayı Boyu sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti.

Türk Büyükleri Anıtı'na Vali Şentürk'ün çelenk sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, tören alanında kılınan cuma namazı sonrasında şenliklerin ilk gün etkinlikleri sona erdi.

Berna Akkaya
Editör


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