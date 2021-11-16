Ertuğrul Özkök kovuldu mu yoksa istifa mı etti? Canlı yayında açıkladı

Gazeteci Ertuğrul Özkök Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan ünlü gazeteci, kovulup kovulmadığı yönündeki soruya da cevap verdi.

Kovulma lafının ne kadar kötü bir tabir olduğunu söyleyen Özkök, Hüriyet'ten kendi ayrıldığını sözlerine ekleyip, "Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir. Şimdi ama kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı. Demirören ailesiyle hep iyi geçti ilişkimiz. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. O yüzden benim işime son verildiğinde isyan edecek bir insan değilim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 20 sene boyunca genel yayın yönetmeni olarak, 12 yıldır da köşe yazarı olarak çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nden ayrılmıştı.

Bu ayrılığın temelinde Özkök'ün yeniden medyaya dönme hazırlığı içerisinde olan eski patronu Aydın Doğan ile sık sık bir araya geldiğinin yattığı öne sürülmüştü.

Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören'in Ertuğrul Özkök ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmiş, hörüşmede Meltem Demirören’in Ertuğrul Özkök'e, "Sen bir türlü bizim ailenin patronlarını kabullenemedin. Hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun" dediği iddia edilmişti.

Öte yandan Ertuğrul Özkök'ün Demirören ailesinden alacağı tazminat ücreti de çok konuşulmuştu. Gazetecinin, Demirören Holdingden 6 milyon Türk Lirası tazminat alacağı iddia edilmişti. Demirören Holding'in Özkök'e bu ücreti 5 taksit şeklinde ödeyeceği de iddialar arasındaydı.