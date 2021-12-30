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Ertuğrul Özkök'ten dikkat çeken açıklama: Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak

20 sene boyunca genel yayın yönetmeni olarak, 12 yıldır da köşe yazarı olarak çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nden ayrılan gazeteci Ertuğrul Özkök, konuk olduğu programda gelecek seçimlere ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Özkök, programda "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ten dikkat çeken açıklama: Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak

Çalıştığı Hürriyet Gazetesinden ayrılmasıyla gündem olan gazeteci Ertuğrul Özkök, tv100'de 'Cengiz ile Ahtapot' programına konuk oldu.

Programda, 2023 yılında düzenlenecek olan Türkiye genel seçimlerine ilişkin konuşan Ertuğrul Özkök, "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak, hissediyorum bunu, inşallah olmaz" ifadelerini kullandı.

Özkök, konuya ilişkin yaptığı açıklamayı "Seçim sırasında özellikle seçim sonrasında" diyerek sonlandırdı.

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, seçimlerden sonra köşe yazarlığında da bir deprem olacağını düşündüğünü söyledi.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN HÜRRİYET'TEN AYRILMASI

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 20 sene boyunca genel yayın yönetmeni olarak, 12 yıldır da köşe yazarı olarak çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nden ayrılmıştı.

Bu ayrılığın temelinde Özkök'ün yeniden medyaya dönme hazırlığı içerisinde olan eski patronu Aydın Doğan ile sık sık bir araya geldiğinin yattığı öne sürülmüştü.

Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören'in Ertuğrul Özkök ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmiş, hörüşmede Meltem Demirören’in Ertuğrul Özkök'e, "Sen bir türlü bizim ailenin patronlarını kabullenemedin. Hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun" dediği iddia edilmişti.

Öte yandan Ertuğrul Özkök'ün Demirören ailesinden alacağı tazminat ücreti de çok konuşulmuştu. Gazetecinin, Demirören Holdingden 6 milyon Türk Lirası tazminat alacağı iddia edilmişti. Demirören Holding'in Özkök'e bu ücreti 5 taksit şeklinde ödeyeceği de iddialar arasındaydı.

16 Kasım Salı günü Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Ertuğrul Özkök, burada kovulup kovulmadığı yönündeki soruya da cevap vermişti.

Kovulma lafının ne kadar kötü bir tabir olduğunu söyleyen Özkök, Hüriyet'ten kendi ayrıldığını sözlerine ekleyip, "Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir. Şimdi ama kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı. Demirören ailesiyle hep iyi geçti ilişkimiz. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. O yüzden benim işime son verildiğinde isyan edecek bir insan değilim." ifadelerini kullamıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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