Eru Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eru Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eru Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eru Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eru Jackson 30 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eru Jackson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eru Jackson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eru Jackson'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eru Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eru Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC

1 Temmuz 2022 yılında Plateau United

Eru Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eru Jackson şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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