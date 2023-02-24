Ervin Helic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Helic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Helic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Helic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Helic 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Helic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına - tarihinde katılmıştır. Ervin Helic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ervin Helic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Helic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ervin Helic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Helic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Helic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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