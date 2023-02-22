Ervin Zukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Zukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Zukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Zukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Zukanovic 11 Şubat 1987 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ervin Zukanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Zukanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ervin Zukanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ervin Zukanovic'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ervin Zukanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezuka87/

Ervin Zukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Zukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ervin Zukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Zukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Zeljeznicar

7 Eylül 2006 yılında A. Lustenau

7 Ağustos 2007 yılında Velez Mostar

4 Mart 2008 yılında FC Sulzberg

5 Ağustos 2008 yılında KFC Uerdingen

5 Ocak 2009 yılında FCV Dender EH

12 Temmuz 2010 yılında KAS Eupen

11 Temmuz 2011 yılında KV Kortrijk

1 Ocak 2013 yılında KAA Gent

24 Temmuz 2014 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2015 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2015 yılında Chievo Verona

16 Temmuz 2015 yılında Sampdoria

29 Ocak 2016 yılında Roma

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2016 yılında Roma

21 Temmuz 2016 yılında Atalanta

30 Haziran 2017 yılında Roma

11 Temmuz 2017 yılında Genoa

30 Haziran 2018 yılında Roma

1 Temmuz 2018 yılında Genoa

1 Ağustos 2019 yılında Al-Ahli SFC

31 Ocak 2020 yılında SPAL

1 Eylül 2020 yılında Karagümrük

17 Ağustos 2022 yılında Asteras Tripoli

Ervin Zukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Zukanovic şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Ervin Zukanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 0 gol atmıştır.

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