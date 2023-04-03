Erwan Colas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erwan Colas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erwan Colas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erwan Colas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erwan Colas 22 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erwan Colas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLK FOOT yapmaktadır. Erwan Colas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erwan Colas'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erwan Colas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erwan Colas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
15 Ocak 2019 yılında C'Chartres
5 Temmuz 2022 yılında Lorient B
Erwan Colas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erwan Colas şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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