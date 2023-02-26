Erwin Saavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erwin Saavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erwin Saavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erwin Saavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erwin Saavedra 22 Şubat 1996 tarihinde La Paz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Erwin Mario Saavedra Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erwin Saavedra Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D360 yapmaktadır. Erwin Saavedra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erwin Saavedra'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erwin Saavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erwin Saavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erwin Saavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erwin Saavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bolívar

5 Temmuz 2017 yılında Goiás EC

19 Ocak 2018 yılında Bolívar

9 Şubat 2022 yılında Sundowns

Erwin Saavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erwin Saavedra şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Erwin Saavedra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bolivya takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Bolivya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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